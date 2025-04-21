Министра внутренней безопасности США ограбили во время ужина в ресторане

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм стала жертвой грабители: злоумышленник напал на нее во время ужина в ресторане. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на саму чиновницу.

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Сообщается, что злоумышленник в медицинской маске украл у нее сумку. В ней лежали водительские права, лекарства, паспорт, ключи от квартиры, пропуск на службу, косметичка, чековая книжка и три тысячи долларов наличными.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 68-летняя жительница дома на Искровском проспекте стала жертвой дерзкого ограбления. По данным МВД, в квартиру пенсионерки постучала женщина, которая заявила, что ищет своего мужа.

Хозяйка отказалась открывать дверь, так как находилась дома одна, но злоумышленница не поверила и залезла в открытую форточку. Сначала, никого не увидев, она ушла из квартиры через дверь, но позже вернулась снова через окно, выхватив телефон, убежала.