Ватикан опубликовал первые фотографии Папы Франциска в гробу

Ватикан опубликовал первые фотографии Папы Римского Франциска после его кончины. Об этом стало известно во вторник, 22 апреля.На фотографиях понтифик запечатлен в гробу, передает РИА Новости.

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Об уходе из жизни 89-летнего папы римского Франциска стало известно 21 апреля. Предварительной причиной смерти был назван инсульт. Вечером того же дня Ватикан подтвердил смерть от мозгового инсульта. Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой объяснил необычное совпадение даты смерти священника. По этому поводу высказался и президент России Владимир Путин. В Сети опубликовали последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью.

Покои папы римского Франциска опечатали после его смерти

По данным источника в Ватикане, похороны папы римского могут пройти в период с 25 по 27 апреля. При этом избрания нового главы Римско-католической церкви можно ожидать в течение двух-трех недель, считает тележурналист и эксперт по Ватикану дон Филиппо Ди Джакомо.Также в СМИ появлялась информация, что похороны может посетить президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.