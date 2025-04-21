Пезешкиан раскрыл, на каких условиях Иран готов заключить ядерную сделку с США

Иран готов заключить с США ядерную сделку на равных условиях, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди прошел в прошлую субботу, 19 апреля, в Риме. Третий раунд состоится 26 апреля, а на среду, 23 апреля, в Омане запланирована встреча технических групп на уровне экспертов.

«Касательно переговоров с США, в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению, но, если они не захотят заключать с нами сделку на равных условиях, мы продолжим идти по своему пути», — отметил Пезешкиан.

Ранее сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном в Риме прошли на фоне возможной серьезной эскалации на Ближнем Востоке.

За несколько часов до встречи представителей США и Ирана западные СМИ рассказали, что Израиль планирует нанести удар по иранским ядерным объектам.

Вместе с тем, пояснили эксперты, США пока сосредоточились на решении иранской ядерной программы дипломатическими способами и не готовы поддержать атаки на объекты.