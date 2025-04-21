Принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустили традиционную пасхальную службу, на которой обычно присутствуют члены королевской семьи. Об этом пишет People.

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20 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзоре прошла пасхальная служба, на которой появились король Великобритании Карл III, королева Камилла и другие члены королевской семьи. Однако мероприятие уже второй год подряд пропустили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Выяснилось, что супруги отпраздновали Пасху вместе с детьми в поместье в Норфолке.

Недавно поклонники британской королевской семьи забеспокоились из-за исчезновения из публичного поля принца и принцессы Уэльских. Многие вспоминали историю расставания пары в 2007 году. В ситуацию внесли ясность сотрудники Букингемского дворца: они объяснили, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились на пасхальные каникулы с детьми.

Напомним, 22 марта 2024 года принцесса Уэльская сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре Кейт Миддлтон рассказала, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон устроили второй медовый месяц на островах после борьбы принцессы Уэльской с раком.