Зеленский анонсировал новый формат переговоров по миру на Украине

Украина проведет переговоры по миру в новом формате.

Это анонсировал президент республики Владимир Зеленский в социальной сети X.

«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты», — рассказал он.

По словам главы государства, Киев готов к конструктивным шагам, чтобы добиться прекращения огня и установления длительного мира.

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Он также отметил, что провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, их диалог вышел «хорошим и подробным»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытается перехватить инициативу в разговорах о перемирии. Он отметил, что украинские власти обсуждают расширение рамок моратория на удары по времени и возможным объектам поражения.