Трамп сделал заявление о встречах по урегулированию украинского кризиса

Последние консультации США с Россией и Украиной по мирному урегулированию были «очень хорошими», заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать ситуацию вокруг урегулирования на Украине и о признании контроля РФ над новыми регионами.

«Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной, Россией», — пообещал Трамп.

Ранее президент США сообщил, что Вашингтон получает «хорошее сотрудничество со стороны России и Украины». Он добавил, что желает добиться не только урегулирования украинского кризиса, но и не допустить возникновения конфликта с Ираном.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, в свою очередь, что США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования.

По словам министра, единственное решение украинского конфликта — это устранение его первопричин. Он добавил, что Трамп «это понимает».