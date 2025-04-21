Названы возможные кандидаты на пост папы Римского

The New York Post назвал шесть возможных кандидатов на пост папы Римского. Его должны избрать в ближайшие недели.

Вероятными преемниками, по данным NYT, могут стать филиппинский кардинал Луис Тагле, итальянский прелат Пьетро Паролин, кардинал из Марселя Жан-Марк Авелин, голландский кардинал Виллем Якоб Эйк, кардинал из Шри-Ланки Малкольм Ранджит и экс-префект Ватикана из Гвинеи, кардинал Роберт Сара.

Известно, что Паролин придерживается консервативных взглядов и выступает за сотрудничество с Китаем. Авелина в NYT охарактеризовали как «опасного претендента», поскольку он поддерживает «сильную децентралицизацию» церкви.

«Эйк придерживается католической доктрины. Он выступает против благословения однополых пар, "гендерной терапии" и рукоположения женщин. Сара публично критиковал ограничения на тридентскую мессу и разрешение благословений для однополых пар», — говорится в тексте.

Тагле считается «лицом католической Азии», однако он мог потерять благосклонность после того, как в возглавляемой им ватиканской благотворительной организации Caritas International были обнаружены «недостатки», пишет NYT.

Напомним, что о смерти папы Римского Франциска стало известно сегодня, 21 апреля. Ему было 88 лет. В ближайшие недели будет созван конклав, который изберет нового главу Римско-католической церкви.