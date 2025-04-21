Time поместил фото умершего папы Римского на обложку будущего номера

Журнал Time поместил фотографию скончавшегося в понедельник, 21 апреля, папы Римского Франциска на обложку будущего номера, пишет «Российская газета».

Редакция журнала выложила черно-белую фотографию понтифика в соцсети X, указала даты жизни: «1936-2025».

«Папа Франциск, настроенный на реформы лидер Римско-католической церкви, чьё папство ознаменовало собой ряд нововведений, умер в возрасте 88 лет», — отметили журналисты в публикации.

Номер с папой Римским на обложке появится в продаже 12 мая.

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Напомним, что папа Франциск уже был изображен на обложке Time в итоговом номере 2013 года, когда он сменил отрекшегося от престола папу Бенедикта XVI и был признан читателями человеком года.