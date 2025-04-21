Американист оценил вероятность отставки главы Пентагона Хегсета

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о возможной отставке главы Пентагона Пита Хегсета.

Массовые утечки данных и увольнения в Пентагоне могут привести к отставке Пита Хегсета, заявил ранее в интервью изданию Politico бывший пресс-секретарь ведомства Джон Уллиот. По его словам, сложившаяся в Пентагоне ситуация серьезно отвлекает президента США Дональда Трампа от текущей повестки. В этой связи, по мнению Уллиота, отставка главы Пентагона — лишь вопрос времени.

Изначально среди американской номенклатуры сложилось крайне скептическое отношение к Хегсету, ведь он был человеком из другой среды. Но Трамп со скрипом провел его кандидатуру через все бюрократические процедуры, и ему удалось назначить Хегсета главой Пентагона. А сегодня в США к Хегсету снова пытаются подобраться, пытаются найти обоснования для его отставки. Неприязнь к Хегсету растет и со стороны представителей военно-промышленного комплекса. Представьте, годовой бюджет Пентагона составляет почти 1 трлн долларов, военно-промышленный комплекс – это ключевой элемент американской экономики и американской глобальной политики, а ведомство возглавил, условно говоря, человек с улицы – бывший телеведущий с запятнанной репутацией. Поэтому сейчас его действия рассматривают буквально под микроскопом, стараясь его убрать. И хотя Хегсета сложно назвать профессионалом, но он лоялен Трампу. Поэтому, полагаю, президент США будет до последнего держать его на посту главы Пентагона. Сейчас из-за Хегсета идет борьба между Трампом и бюрократией, ведь «внутреннее государство» его не принимает. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

В настоящее время Хегсет не играет серьезной роли в переговорах Вашингтона с Москвой и Киевом, подчеркнул эксперт, отвечая на вопрос о возможном влиянии отставки главы Пентагона на процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

«Пока основную роль в данных вопросах играют именно переговорщики, а роль Хегсета тут преувеличивать не стоит. Вместе с тем очевидно, что в Вашингтон взял курс на оптимизацию трат на Украину, поэтому если отставка главы Пентагона и произойдет, то она серьезным образом не повлияет на отношения Вашингтона и Киева», - отметил специалист.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет отправлял детальную информацию по ударам США по Йемену в чат мессенджера Signal, в который в числе прочих были включены его жена, брат и адвокат.