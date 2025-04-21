Пока вы не уснули: предсмертное предсказание папы Франциска и ультиматумы США Украине

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Стало известно предсмертное предсказание папы Франциска

Последнее предсказание Папы Римского Франциска было связано с переговорами России, США и Украины. Как пишет «КП-Санкт-Петербург», он приветствовал мирные переговоры между сторонами и был уверен, что украинский конфликт завершится в 2025 году.

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США выдвинули Украине серию ультиматумов на встрече с Ермаком

У главы офиса президента Украины Андрея Ермака состоялся жесткий разговор с представителями США на встрече в Париже. Об этом заявил находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в правящей партии «Слуга Народа».

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СМИ назвали одного из самых влиятельных чиновников Трампа

Информационное агентство Bloomberg назвало одного из самых влиятельных чиновников в администрации президента США Дональда Трампа.

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«Путин удивил всех»: западные СМИ о пасхальном перемирии

В полночь 21 апреля закончилось пасхальное перемирие, которое было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным. «Рамблер» собрал основную реакцию зарубежных СМИ на это событие.

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Канада может войти в состав ЕС

Вхождение Канады в состав Евросоюза маловероятно, но не является невозможным, так как юридически и официально понятие «европейского государства» не закреплено. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Politico.

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Китай резко сократил импорт американского угля, газа и нефтепродуктов

В марте 2025 года на фоне обострения торговой войны Китая и США Пекин резко сократил импорт многих американских товаров - в некоторых случаях до нуля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни, опубликованные 20 апреля.

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Названы факторы укрепления рубля

Российская валюта укрепляется по ряду причин, среди которых снижение курса доллара, увеличение интереса зарубежных инвесторов к российским активам, а также активные продажи валюты со стороны Центрального банка и экспортеров. Об этом заявила «Известиям» ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

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Боец UFC Евлоев оскорбил русских

Боец UFC Мовсар Евлоев заявил, что «никто не пьет так, как русские». Как сообщает «Царьград», об этом он сказал в интервью Майку Перри.

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На Ивлееву подали в суд

На компанию блогера Насти Ивлеевой подали в суд за неоплату доставки чипсов и энергетиков Easy Peasy. Как сообщает Telegram-канал Mash, с фирмы потребовали выплатить задолженность почти в 300 тысяч рублей.

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Программу льготного автокредитования в России расширят на семьи с детьми

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Льготные автокредиты станут доступны семьям с детьми. Поручение расширить действие госпрограммы было дано первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Об этом рассказал глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов.

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