Стало известно об истинном отношении к Зеленскому в подразделениях ВСУ

Подразделения ВСУ не подчиняются никому, в том числе Владимиру Зеленскому. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он назвал ВСУ «высокоорганизованной военной бандой», где присутствует огромное количество людей, которые «не подчиняются никому и воюют на собственный страх и риск».

«И Владимир Зеленский, несмотря на красивую должность верховного главнокомандующего, на самом деле не командует никем. Так что нарушение пасхального перемирия со стороны ВСУ — не удивительно», — добавил Шурыгин.

По мнению эксперта, ВСУ руководит специальная инициативная группа из британских и американских специалистов, находящихся в Германии. Шурыгин уверен, что этой структуре также подчиняется генштаб Вооруженных сил Украины. При этом подразделения войск сильно разрознены и каждый воюет, как хочет, заключил он.