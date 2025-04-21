СМИ назвали одного из самых влиятельных чиновников Трампа

Информационное агентство Bloomberg назвало одного из самых влиятельных чиновников в администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно информации издания, таковым является глава административно-бюджетного управления Рассел Воут. По мнению источника, он является «одним из важнейших архитекторов реструктуризации правительства», как и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск. Кроме того, авторы Bloomberg считают, что Воут может быть самым влиятельным человеком в США после самого Трампа.

«Назначенный в феврале на должность главы Административно-бюджетного управления Белого дома США Рассел Воут является, возможно, едва ли не самым влиятельным человеком в Вашингтоне, не считая президента Дональда Трампа», — сообщает издание.

Такую оценку Воут получил из-за своего «уникального сочетания преданности и знания о том, как на самом деле работает правительство». Кроме того, чиновник также является одним из авторов «Проекта 2025» — 1000-страничного доклада о реформировании федерального правительства США. Отмечается, что Трамп относится к этому проекту «как к Библии». При этом сам Воут, по информации Bloomberg, придерживается теории унитарной исполнительной власти. Как объясняют авторы статьи, эта теория сводится к тому, что «Трамп может делать все, что хочет».

«Никто в Вашингтоне не владеет цифрами и процессом управления федеральным правительством лучше, чем Расс Воут. Он один из важнейших архитекторов реструктуризации правительства США при Трампе», — рассказал изданию бывший советник Трампа Стив Бэннон.

Ранее Трамп пообещал сделать США богаче и религиознее.