Евросоюз без военной помощи США не сможет полноценно поддержать Украину в конфликте. Об этом заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

Она указала, что Европа нуждается в военной промышленности США, поэтому шансы на то, что ЕС справится с поддержкой Украины самостоятельно маловероятны.

«Мы не ожидаем, что они справятся с этой нагрузкой, потому что это вопрос приобретений вооружений, в том числе у Соединенных Штатов. Сейчас Франция очень расстроена тем, что Германия и Польша закупает оружие не во Франции для этих целей, а в США», — добавила Кнайсль.

При этом, по ее словам, вопрос вооружений является скорее техническим, потому что сейчас Европа охвачена истерией подготовки к войне с Россией. Кнайсль отметила, что заявления на этот счет звучат от лидеров ЕС каждую неделю.

«Все движется в сторону коллективной истерии, постоянных упоминаний о грядущей войне, о переходе экономики на военные рельсы. Это создает очень тяжелую атмосферу», — заключила она.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.