Экс-агент ЦРУ: «Гитлер мог выжить и скрываться в Аргентине»

Все больше свидетельств говорит о том, что в 1945 году смерть Гитлера была инсценирована. Об этом заявил бывший работник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Боб Бэр, передает The Mirror.

По версии специалиста, тот не совершил самоубийство, а бежал в Южную Америку. Бэр уделяет пристальное внимание аргентинской провинции Мисьонес, где в 2015 году был найден дом, в котором обнаружили нацистские артефакты и современную инфраструктуру. Бэр считает это место идеальным убежищем.

Также он ссылается на документы ЦРУ, в которых говорится о двойнике Гитлера в Колумбии в 1955 году и возможном укрытии в Ла-Фальде. Хотя официально считается, что Гитлер умер в 1945 году, ДНК-анализ его предполагаемого черепа в 2009 году показал, что он принадлежал женщине.

Ранее сообщалось, что в Германии выставили на продажу резиденцию главы Люфтваффе, председателя Рейхстага и заместителя Адольфа Гитлера Германа Геринга. Как указало издание BILD, дом «Мин Люттен» расположен на острове Зюльт — его оценили в 15 млн евро (1,4 млрд рублей).