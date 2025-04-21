Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.

"Покойся с миром, Папа Франциск! Благослови Господь его и всех тех, кто его любил", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В свою очередь американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что опечален новостью о смерти 266-го Папы Римского.