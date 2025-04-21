Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.
"Покойся с миром, Папа Франциск! Благослови Господь его и всех тех, кто его любил", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
В свою очередь американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что опечален новостью о смерти 266-го Папы Римского.
"Мы объединяемся в молитве с католиками всего мира за упокой души понтифика и за этот переходный период для католической церкви. Да упокоится он с миром", - указал руководитель дипведомства в своем заявлении.