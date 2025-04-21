Трамп поддержал шефа Пентагона после утечки данных США об ударе по Йемену

Президент США Дональд Трамп выразил решительную поддержку кандидатуры Пита Хегсета на посту главы Пентагона, несмотря на утечку данных США об ударе по Йемену. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

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«Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон», — заявила она.

По словам Левитт, все военное ведомство «работает против» Хегсета и тех изменений, которые он пытается проводить на посту шефа Пентагона.

До этого на странице Демократической партии в соцсети X появилось сообщение, в котором Хегсета призывают покинуть пост. Инцидент произошел после публикации газеты The New York Times о том, что он отправлял детальную информацию об ударах США по Йемену в чат мессенджера Signal.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг данные об инциденте с Хегсетом. По его словам, ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы журналисты ни пытались изложить эту историю.