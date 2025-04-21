В Раде рассказали о рекордно низком количестве депутатов

В Верховной Раде сейчас рекордно низкое количество депутатов. Об этом заявил украинский нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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По его словам так произошло из-за ухода из жизни депутата Владимира Мороза, мандат которого остается свободным до следующего слушания. Железняк добавил, что сейчас в Раде 400 депутатов.

Ранее глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что сроки проведения выборов президента Украины после завершения конфликта не должны быть затянуты. По его словам, для подготовки президентских выборов после прекращения огня понадобится более трех месяцев.

До этого депутат Рады Егор Чернев сообщил, что парламент может отменить военное положение, продленное президентом Украины Владимиром Зеленским.