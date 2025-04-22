Трамп ответил на вопрос о признании Крыма

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о признании Украиной Крыма российской территорией, заявил, что расскажет об этом подробнее в течение трех дней. Информацию об этом передает New York Post.

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«Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что в рамках мирного плана США предложили Украине признать Крым российским. По данным неназванного представителя Госдепартамента США, перечисленные требования являются частью «списка потенциальных вариантов» для обсуждения.

17 марта издание Semafor со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США рассматривает возможность признать Крым российской территорией.