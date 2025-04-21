Стало известно о желании Маска уйти с работы в правительстве США

Бизнесмен и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск захотел оставить работу в американском правительстве. Причиной для такого решения стали «нападки левых сил». Об этом со ссылкой на источник написало издание Washington Post.

© Московский Комсомолец

В публикации заявляется, что статус бизнесмена как особого сотрудника правительства США истечет в мае текущего года. Будет ли контракт с ним продлеваться, пока неизвестно.

«[Илон Маск] хочет уйти, поскольку он устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых», – напишет газета, отметив, что предприниматель не переживает за дальнейшую работу департамента, который он возглавляет.

Также высокопоставленный сотрудник Белого дома в беседе с Washington Post заявил, что DOGE добился исторических результатов, которые «говорят сами за себя».

Ранее увольнение Илона Маска анонсировал президент США Дональд Трамп. Глава государства заявлял, что тот будет возглавлять DOGE только в течение 130 дней, после чего структура прекратит работу.

Вместе с тем Трамп заявлял, что он «будет держать его столько, сколько сможет». Кроме того, президент США назвал бизнесмена «талантливым парнем, который отлично справляется со своей работой».