Стало известно предсмертное предсказание Папы Франциска

Последнее предсказание Папы Римского Франциска было связано с переговорами России, США и Украины. Как пишет «КП-Санкт-Петербург», он приветствовал мирные переговоры между сторонами и был уверен, что украинский конфликт завершится в 2025 году.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов успел пообщаться с понтификом незадолго до его кончины. Он рассказал, что Франциск до последнего надеялся посетить Россию и встретить окончание спецоперации.

«И он приветствовал мирные переговоры администраций России, США и Украины. Он был на 100 процентов уверен, что в 2025 году все разрешится. Видел обеспокоенность России по поводу причин конфликта, понимал всю глубину противоречий между Россией и Западом. Франциск всегда был оптимистом, считал, что Запад и Россия примирятся, и будут создавать общий дом», — сказал Севастьянов.

Глава союза добавил, что хотел бы призвать лидеров России и Украины продлить пасхальное прекращение огня, которое действует до полуночи, хотя бы на время погребения папы римского.

В офисе Зеленского отреагировали на смерть Папы Римского

Напомним, что 21 апреля Ватикан сообщил о смерти 88-летнего папы римского Франциска. Итальянские СМИ сообщали, что в феврале у него обострился рецидивирующий бронхит, из-за чего глава католической церкви оказался в больнице.