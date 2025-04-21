Причиной смерти Папы Римского Франциска мог стать инсульт. Как передает Corriere della Sera, такие слухи циркулируют в Ватикане. Однако пока официально эта версия еще не подтверждена. Как ожидается, заявление Святого Престола будет выпущено через несколько часов.

Пока же на площади Святого Петра звонят колокола, возвещающие о кончине Папы Франциска.

Как стало известно, состояние понтифика значительно ухудшилось минувшей ночью, хотя накануне он смог обратиться с речью к верующим. Ранее он перенес воспаление легких, что сильно сказалось на состоянии здоровья Франциска

Согласно принятым традициям, смерть Папы Римского должен подтвердить врач, а камерленго - кардинал, отвечающий за управление финансами Ватикана, объявить его место вакантным (sede vacante).

Стало известно предсмертное предсказание Папы Франциска

На проведение похорон отводится 9 дней, хотя обычно это происходит раньше. Сам Папа Франциск ранее разрешил провести свои похороны по упрощенной схеме, без ряда ритуалов и обрядов. Затем, примерно через три недели, соберется конклав, на котором будет выбран новый Папа Римский.

Между тем в Италии отменили запланированные на сегодня футбольные матчи. Такое решение, как передают местные СМИ, приняли футбольные ассоциации в знак уважения к Папе Франциску.