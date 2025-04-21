Обзор иноСМИ: паника в рядах ВСУ и удар Венгрии по европейцам

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Москве предлагают ключевую роль в ядерной сделке с Ираном»

Москва может сыграть ключевую роль в соглашении о будущем ядерной программы Ирана, сообщает британская газета The Guardian. По данным издания, Россию рассматривают не только как возможное место хранения для иранских запасов высокообогащенного урана, но и как возможного международного арбитра в случаях нарушения сделки между Ираном и США. По словам американских чиновников, по результатам четырех часов непрямых переговоров между США и Ираном, прошедших в Риме в субботу при посредничестве Омана, был достигнут значительный прогресс.

Дальнейшие технические переговоры должны состояться в Женеве на этой неделе. За ними последует еще одна дипломатическая встреча на высоком уровне в следующие выходные в Омане. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф хочет, чтобы соглашение было достигнуто в течение 60 дней, но, скорее всего, он столкнется с сопротивлением со стороны главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Иранский министр считает, что уровень недоверия между сторонами и технический характер переговоров делают столь быстрое соглашение маловероятным. По данным The Guardian, самыми сложными вопросами остаются хранение или уничтожение иранских запасов высокообогащенного урана, а также внешние гарантии, которые могут быть предоставлены Тегерану. Иран хочет хранить свои запасы внутри страны, однако США отвергают эту идею и требуют либо уничтожения запасов, либо их передачи третьей стране, например, России.

Эстония обвинила Венгрию в подготовке удара по налогоплательщикам ЕС

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил газете Financial Times, что налогоплательщикам ЕС придется еще больше заплатить за поддержку Украины, если венгерский премьер Виктор Орбан заставит блок разморозить 210 миллиардов евро российских активов. Если это произойдет, выданные Киеву кредиты будут оплачиваться Евросоюзом, а не за счет доходов с замороженных активов РФ, предупредил Цахкна.

Представители ЕС ожидают, что Орбан «примет еще более жесткий подход» во время предстоящих обсуждений по продлению санкций против России, истекающих в июле. Чтобы продлить санкции, в том числе заморозку активов РФ, потребуется согласие всех 27 членов Евросоюза. Ранее ЕС и страны «Большой семерки» начали использовать прибыль от замороженных российских активов для финансирования кредита Украине в размере 50 миллиардов евро. Если активы будут разморожены, ЕС и США будут нести ответственность за погашение 20 миллиардов евро кредита, а оставшаяся часть ляжет на плечи других членов G7. Как подчеркнул Цахкна, активы, которые сейчас гарантируют этот кредит, просто «исчезнут».

«Солдаты ВСУ паникуют и не могут отличить свои дроны от российских»

Оператор беспилотников ВСУ рассказал изданию BI, что украинские солдаты настолько запутались из-за обилия беспилотников в небе, что начали впадать в панику и «глушить всё подряд». Собеседник издания назвал распознание беспилотников большой проблемой для ВСУ. Он подчеркнул, что сегодня у стран есть множество беспилотников, многие из которых «технологически очень, очень похожи».

Собеседник BI заявил, что солдат ВСУ, который видит летящий на него беспилотник, «буквально не имеет ни малейшего понятия», российский ли это дрон или украинский. Из-за этого очень часто украинские пехотинцы, в распоряжении которых есть системы радиоэлектронной борьбы, «нажимают на все частоты, чтобы заглушить дроны, потому что они напуганы». Хотя часть дронов, включая волоконно-оптические системы и платформы с искусственным интеллектом, в значительной степени невосприимчивы к глушению, большинство беспилотников связаны с операторами посредством радиочастот, которые могут быть заглушены.

«Абсурдное соглашение между Зеленским и Трампом»

США и Украина достигли принципиального соглашения о передаче прав на часть доходов от украинских месторождений Вашингтону, пишет испанская газета El Mundo. Подписание меморандума стало кульминацией двухмесячных переговоров, которые едва не сорвались после провальной встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Вашингтон и Киев рассчитывают завершить работу над окончательным текстом соглашения на следующей неделе. Детали документа официально не оглашались. Предыдущая версия сделки, которая была сорвана в тот роковой день в феврале, предусматривала создание общего фонда для эксплуатации богатств Украины, который будет разделен между странами в соотношении 50/50.

Вырученные средства предлагалось передать Украине только после того, как США получат свою половину в качестве компенсации за оказанную Киеву военную помощь. В тексте не содержалось гарантий безопасности для Украины. El Mundo назвала «самой парадоксальной» деталью то, что неизвестно, существуют ли эти богатства в принципе. Как заявил газете американский эксперт по Украине Тайсон Баркер, никто не знает, достаточно ли редкоземельных элементов в стране. У Киева есть запасы нефти, газа, лития и графита, но они не относятся к крупнейшим в мире. По данным Геологической службы США, нет никаких доказательств, что на Украине есть запасы интересующих Трампа минеральных ресурсов или их месторождения (запасы, добыча которых рентабельна). Эксперт по горнодобывающей отрасли Аманда Марзиллано ван Дайк заявила, что идеи Трампа основаны «на старом анализе СССР, указывающем на наличие следов редкоземельных металлов». Кроме того, тонна редкоземельных металлов сейчас стоит чуть более десяти тысяч долларов, тогда как тонна платины, к примеру, стоит в три раза больше. Таким образом, запрашиваемые Трампом редкоземельные элементы на сумму в полтриллиона долларов эквивалентны всему мировому производству за следующие 167 лет.

«Рубль подогрел рост российской экономики»

Российский рубль укрепился на ошеломляющие 38 процентов по отношению к доллару с начала 2025 года, пишет британский таблоид Daily Express. Находясь на уровне в 82,3 к доллару США в прошлую среду, российская валюта стала самой эффективной в мире с начала года. Анализ Bloomberg показал, что рубль обогнал даже «безопасную гавань» - золото. Внутренние факторы, включая рекордно высокие процентные ставки, привели к укреплению российской валюты.

В отличие от многих валют развивающихся рынков, рубль не сталкивается с давлением оттока капитала, вызванного уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов. Контроль за движением капитала в значительной степени защитил Россию. С другой стороны, тарифы Дональда Трампа вызвали ажиотаж среди инвесторов в США и снизили доверие к доллару. Это также в значительной степени способствовало росту рубля, как и оттепель в отношениях России и США. Хотя укрепление валюты может быть позитивным фактором (к примеру, для тех, кто стремится инвестировать в Россию), оно представляет риск для доходов РФ от поставок энергоносителей, подчеркивает Daily Express. Правительство РФ заложило в основу своего бюджета на 2025 год обменный курс 96,5 рубля за доллар, что на 14 процентов выше текущего уровня, подчеркивает газета.