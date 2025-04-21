В Армении подтвердили обстрелы со стороны Азербайджана

Минобороны Армении подтвердило информацию об атаке азербайджанской стороны на село Хознавар Сюникской области.

© Lenta.ru

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«20 апреля в районе 02:30 (01:30 по московскому времени — прим. "Ленты.ру") подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хознавар Сюникской области Армении, в результате чего был поврежден солнечный водонагреватель, установленный на крыше одного из жилых домов», — сказано в публикации.

Также Ереван призвал Баку расследовать обстрел жилого дома в Хознаваре и публично объяснить произошедшее.

Ранее жители села Хнацах (расстояние между Хнацахом и Хознаваром составляет 13 километров — прим. «Ленты.ру») рассказали об обстреле со стороны Азербайджана. Они описали это фразой «началась война».