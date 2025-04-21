Состояние Папы Римского Франциска значительно ухудшилось минувшей ночью. Как сообщил источник ТАСС, с 6 утра стало ясно, что он был на грани смерти.

"Мы получили телефонный звонок после 6 утра. Нам сказали быть наготове, но не пояснили к чему. Папе было плохо всю ночь", - рассказал источник.

Он уточнил, что такое резкое ухудшение состояния стало неожиданным.

О смерти 266-го понтифика стало известно в понедельник утром. Как сообщил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Римско-католической церкви, в присутствии государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина, 88-летний понтифик ушел из жизни в 07:35 (08:35 мск). Накануне он появился перед верующими по случаю Пасхи, присутствовал при оглашении своего пасхального обращения, а также благословил всех. Он даже проехал по площади Святого Петра, на которой находилось не менее 35 тыс. человек, на папамобиле.

Стало известно предсмертное предсказание папы Франциска

После госпитализации, которая продолжалась с 14 февраля по 23 марта, из-за воспаления легких Франциск значительно ослаб. Это было видно во время его редких появлений. Он не участвовал в публичных мероприятиях и принимал очень немногих людей. Исключение было сделано для королевской четы Великобритании в начале апреля, а также для вице-президента США Джей Ди Вэнса, который поздравил Франциска с Пасхой в ходе короткой частной встречи накануне.

Одним из последних, кто видел Франциска перед госпитализацией в феврале, был народный художник РФ Никас Сафронов, который передал ему в дар свою картину, побывавшую до этого на орбите.