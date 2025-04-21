Грузия будет готова к вступлению в Европейский союз к 2030 году больше других кандидатов, говорится в заявлении партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«Грузия встретит анонсированное к 2030 году расширение ЕС самой подготовленной среди всех стран-кандидатов», — цитирует ТАСС данное заявление.

Как отмечается, несмотря на то, что западные силы пытаются вернуть к власти в Грузии недемократические силы, Тбилиси всё же надеется, что Брюссель направит свои ориентиры на будущее ЕС.

Кроме того, в заявлении правящей партии утверждается, что Грузия — это независимая страна, поэтому «никто не может заставить её руководство делать шаги, направленные против интересов страны».

Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что законы Грузии об иноагентах помешают интеграции страны в ЕС.