Папу Римского Франциска похоронят в субботу, 26 апреля. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"В субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 утра (11:00 мск - прим. ТАСС) перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по Папе Римскому Франциску. Затем гроб с телом римского понтифика будет доставлен в собор Святого Петра, а оттуда - в базилику Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой - прим. ТАСС) для захоронения", - говорится в сообщении.

В нем также описываются принятые ритуалы для кардиналов, архиепископов и епископов. Вся процедура прописана в специальном ватиканском документе, но Франциск при жизни внес в него небольшие корректировки, упростив процесс. Он же сам в завещании от 2022 года указал место своего захоронения.

Как уточнили в Службе печати, ряд решений о похоронах и прощании был принят на конгрегации (собрании) кардиналов. Организационными вопросами, как принято, занимается кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. На похоронах ожидается ряд мировых лидеров. О своем решении приехать уже заявили президенты США, Франции, Бразилии. Соберутся также представители разных церквей и конфессий.

Гроб с телом Папы Римского Франциска перенесут 23 апреля в собор Святого Петра, где начнется публичное прощание, отметили в службе печати. Перенос гроба из папской резиденции - дома Святой Марфы за стенами Ватикана - пройдет под колокольный звон через площадь Святого Петра. Его внесут в главную католическую базилику через центральную дверь.

В Риме уже предприняты дополнительные меры безопасности в связи с ожидающимся наплывом паломников и желающих проститься с понтификом.

Зеленский посетит похороны Папы Римского

Ближайшее окружение Франциска уже начало прощание с ним в капелле дома Святой Марфы. На распространенных первых фото гроба с телом видно, что Франциска облачили в традиционные митру и красную накидку, в руках - четки. Публичное прощание должно продлиться три дня.

Папа Франциск умер 21 апреля.