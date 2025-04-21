Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку Лондона и публично ссорится с Китаем, позиция которого на самом деле очень важна для Киева, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Об этом сообщает «Смотрим.ру».

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По его словам, британские СМИ начали подавать Зеленского как диктатора.

Президент Украины также беспочвенно обвинил Пекин в военных поставках Москве, а после — ввел санкции против трех китайских компаний. Так он ослабил позиции Киева в глазах КНР, хотя ее позиция важна для Киева, считает Медведчук.

По мнению политика, Зеленский «несамостоятельная фигура и вынужден играть по чужим правилам».

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что украинская делегация будет присутствовать на переговорах в Лондоне, касающихся урегулирования конфликта с Россией.

По данным американской газеты New York Post, США и европейские союзники Украины намерены в конце апреля в британской столице определить план полного прекращения огня. Впоследствии его покажут России, отмечают журналисты.