В офисе Зеленского отреагировали на смерть Папы Римского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на смерть Папы Римского Франциска в Ватикане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Смерть Папы Франциска — трагическое известие для всего мира. Он посвятил свою жизнь Богу, людям и Церкви. Папа молился за мир на Украине и украинцев», — написал чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский пока никак не комментировал кончину Папы Римского Франциска.

Названо место похорон папы римского Франциска

21 апреля префект дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардиналом Кевин Фаррелл сообщил об уходе из жизни Папы Римского. Ему было 88 лет.