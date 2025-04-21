Талибы* прилетят на форум в Казани

Об этом сообщает Telegram-канал «Афганский инсайдер» со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, мероприятие могут посетить до 300 афганских граждан, которые представляют движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Сообщается, что у организаторов возникают логистические сложности.

«В прошлые годы многие приглашенные афганские делегаты не смогли прибыть из-за проблем с визами. Ситуация осложняется непростой историей подобных мероприятий. Два года назад несколько участников бизнес-форума в Астане исчезли после встречи, а позднее были задержаны при попытке выехать в Европу», – говорится в публикации.

Напомним, что ранее Верховный суд России исключил афганское движение «Талибан» из списка террористических организаций. Рассмотрение этого дела по запросу Генпрокуратуры состоялось в закрытом режиме 17 апреля.

* запрещенная в России террористическая организация