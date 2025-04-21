Стало известно, где похоронят папу римского Франциска

Похороны папы римского Франциска пройдут в базилике Святой Санта-Марии-Маджоре в Риме.

Об этом заявил председатель Всемирного Союза староверов и близкий друг понтифика Леонид Севастьянов.

«Похороны пройдут в Риме, в базилике Святой Санта-Марии-Маджоре. Это папская базилика в честь Божьей матери, которую он очень любил. Он не захотел быть погребенным в Ватикане», – отметил собеседник.

По его словам, похороны состоятся в течение недели. Пока об этом не объявляют, потому что решаются юридические вопросы, пишет издание News.ru.

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Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля. Избрание нового папы римского пройдет в течение ближайших 15-20 дней.