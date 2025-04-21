Вице-президент США рассказал о своей последней встрече с Папой Римским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о своей последней встрече с Папой Римским Франциском (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру») и выразил соболезнования в связи с уходом из жизни понтифика.

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Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Х.