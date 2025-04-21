Вице-президент США рассказал о своей последней встрече с Папой Римским
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о своей последней встрече с Папой Римским Франциском (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру») и выразил соболезнования в связи с уходом из жизни понтифика.
Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Х.
«Я только что узнал об уходе из жизни Папы Франциска. Мое сердце с миллионами христиан по всему миру, которые его любили. Я был рад видеть его вчера, хотя он был явно очень болен. Но я навсегда запомнил его проповедь, произнесенную им в самые первые дни пандемии COVID-19. Это было действительно прекрасно. Да упокоит Господь его душу», — рассказал вице-президент.