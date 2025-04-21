Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила скорбь в связи со смертью Папы Римского Франциска, охарактеризовав его как великого человека.

«Папа Франциск вернулся в дом Отца. Эта новость глубоко нас опечалила, ведь нас покинул великий человек и великий пастырь», — написала Мелони на своей странице в соцсети X.

Она отметила, что наставничество и духовное наследие Папы Франциска не будут утрачены.

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«Мне выпала честь наслаждаться его дружбой, его советами и его наставлениями, которые не прекращались даже в моменты испытаний и страданий», — добавила Мелони.

Ранее сообщалось, что конклав изберёт нового Папу Римского в условиях секретности.