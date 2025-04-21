Раскрыто, кто представит РПЦ на похоронах папы Римского Франциска

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний будет представлять Русскую православную церковь (РПЦ) на похоронах папы Римского Франциска. Об этом РИА Новости сообщил сам епископ.

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«По благословению святейшего патриарха Кирилла представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Римского Франциска буду я», — сказал Антоний.

Франциска не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Папе Римскому было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования камерленго Римско-католической церкви, кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной папы Римского. Глава РПЦ отметил, что именно благодаря понтифику в 2016 году состоялась первая в истории встреча предстоятелей православной и католической церквей.