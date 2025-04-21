Последний папа перед концом света: неизвестные факты о понтифике

В понедельник, 21 апреля, Ватикан сообщил о смерти 88-летнего папы римского Франциска.

Франциск прославился своей прогрессивной позицией по таким вопросам, как изменение климата, смертная казнь и иммиграция, но многие факты о нем оставались малоизвестными - «Рамблер» собрал некоторые из них.

1. Папа-иезуит

Франциск стал первым папой римским, вышедшим из мужского духовного ордена иезуитов («Общество Иисуса»). Иезуитский орден включает почти 17 тысяч священников и братьев и является крупнейшим мужским религиозным орденом в мире. Поскольку иезуиты дают обет не стремиться к высоким должностям, видеть одного из них во главе собора, не говоря уже о Ватикане, - довольно необычно.

2. Работа в ночном клубе

Будучи студентом в Буэнос-Айресе, Хорхе Марио Бергольо (имя Франциска до избрания папой) работал вышибалой в ночном клубе. Детально о своем опыте работы в клубе понтифик не рассказывал, но упоминал, что также трудился уборщиком и ставил опыты в химической лаборатории. Позже он приступил к изучению литературы и психологии, что, как говорил сам Франциск, дало ему знания, необходимые для возвращения людей в лоно церкви.

3. Не смотрел телевизор 35 лет

Франциск рассказывал, что не смотрит телевизор с 1990 года, так как телевидение - развлечение «не для него». Поскольку понтифик был большим поклонником аргентинской футбольной команды «Сан-Лоренсо Альмагро», он полагался на Швейцарскую гвардию (вооруженные силы Ватикана, охраняющие папу), которая держала его в курсе результатов матчей.

4. Любил есть пиццу в ресторане

Папа римский рассказывал, что скучает по походам в пиццерию. Однажды репортер спросил Франциска, чего ему не хватает из его аргентинской жизни, и папа ответил: «Спокойных прогулок по улицам и походов в пиццерию». Он подчеркнул, что доставка пиццы - это «совсем не то».

5. Родился в семье ценителей вина

Папа Франциск любил выпить чашечку теплого аргентинского чая мате или эспрессо, но происходил он из семьи ценителей вина - его дед был виноделом в Италии. Понтифик довольно много говорил о вине в своих проповедях.

6. Пророчество о «последнем папе перед концом света»

Перед избранием Франциска широко обсуждалось пророчество, приписываемое архиепископу Малахии, жившему в XII веке в Ирландии. Согласно пророчеству, с момента, когда было сделано предсказание, и до второго пришествия в Ватикане сменятся 112 пап. Некоторые трактовки предполагают, что папа римский Франциск будет последним в истории человечества, а после его ухода наступит конец света и начнется Страшный Суд.