Американский блогер сравнил Нью-Йорк с Москвой

Американский блогер Дэн Касл сравнил такие города, как Москва и Нью-Йорк, на предмет уровня поддержания чистоты. Соответствующий комментарий он дал на YouTube-канале Wild Siberia.

Блогер также опубликовал видео, в котором наглядно показал, как выглядят два города. Он пояснил, что делает это не для того, «чтобы унизить США», а для того, «чтобы показать, что город может быть совершенно другим». По его словам, в российской столице улицы намного чище, чем в американском городе. Как уточнил Касл, в Москве «мусора вообще нет».

Он также отметил беспорядок, который царит на улицах американского города. Он сообщил, что по улицам ходят десятки бездомных и людей, употребляющих наркотики, но это «никого не беспокоит».

«Я сравниваю два самых богатых города, но один из них утопает в грязи и заполонен бездомными и наркоманами... Разница видна невооруженным глазом», — заявил блогер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал генеральную уборку на дорогах города, в рамках которой к лету подготовят около 1 миллиона объектов. По его словам, чистые дорожные элементы и светофоры требуются не только для поддержания красоты города, но и для безопасности водителей и пешеходов.