В России заявили о ненависти Зеленского к Папе Римскому Франциску

Владимир Зеленский ненавидел Папу Римского Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо). Об этом заявил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, причина ненависти Зеленского к понтифику кроется в том, что Франциск «реально пытался прекратить войну на Украине».

«Он (Папа Римский Франциск — прим. «Ленты.ру») отказывался подвергать травле Россию и русских людей. Он отказывался поддерживать разгром православной Церкви на Украине», — высказался о роли Франциска в урегулировании конфликта политолог Марков.

При этом, эксперт отметил, что действия Папы Римского так и не принесли плодов, так как тот не решился «сказать правду и назвать украинский режим безбожным, античеловеческим, террористическим и преступным».

Кардинал сообщил подробности смерти папы Римского

О смерти Папы Римского Франциска стало известно сегодня, 21 апреля. Он был избран понтификом в 2013 году в связи с решением его предшественника, Папы Римского Бенедикта XVI сложить с себя полномочия из-за проблем со здоровьем. Франциск стал первым в истории Ватикана латиноамериканцем во главе Римско-Католической церкви.