Иоанн, Бенедикт или Григорий: как могут звать нового папу римского

Согласно традиции, после окончания конклава избранного понтифика представляют сперва по его мирскому имени (которое переиначивается на латинский манер), а затем — по новому, церковному имени, под которым он и войдет в историю католической церкви. Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля 2025 года, после избрания поступил оригинально — выбрал себе «беспрецедентное» имя (ранее его «тёзок» на Святом престоле не было) в честь святого Франциска Асизского. Это не нарушало правил, но все-таки было не вполне типично. Напомним, что по традиции «тронное» (церковное) имя каждый новоизбранный Папа выбирает для себя сам – как правило, в честь кого-то из предшественников.

Выбор имени нового Папы традиционно порождает массу споров, дискуссий и даже служит почвой для ставок и игр на тотализаторе. Есть в истории Ватикана целые «династии». Бесспорно лидируют Иоанны – такое имя выбирали для себя аж 23 понтифика в истории католической церкви. Второе место делят Бенедикт и Григорий (по 16 раз каждый). Далее в списке наиболее популярных имен — Климент (14), Иннокентий и Лев (по 13 раз каждый) и Пий (12). Гадая о том, какое имя выберет для себя новый понтифик, можно опираться исключительно на эту статистику, хотя и она ничего толком не значит. Изредка случается, что церковное имя созвучно мирскому имени выбранного кардинала-папабиля (кандидата), но обязательно переиначенному на латинский манер.

Также заранее для нового понтифика приготовят традиционное облачение — ателье, обслуживающее нужды Ватикана еще с XVIII века, сошьет накануне конклава папскую мантию и всё остальное в трех экземплярах разных размеров. Ведь комплекция нового кандидата неизвестна, равно как и его имя. Однако одежда должна быть готова заранее, ведь новый понтифик должен будет выйти на балкон Сикстинской капеллы спустя считаные минуты появления белого дыма, колокольного звона и после того, как на весь католический мир прозвучит знаменитое «Habemus Papam» — латинское объявление, которое переводится как «У нас есть Папа!». После официального представления публике избранный понтифик выходит на балкон сам и обращается с традиционной молитвой «Urbi et Orbi» – обращенной «к граду и миру».

Мирское имя покойного Папы Франциска — Хорхе Марио Бергольо, он родом из Аргентины. Он был 257-м наместником апостола Петра на земле и пробыл Папой Римским ровно 12 лет: с весны 2013 года по весну 2025-го. В момент избрания ему было 76 лет, и это соответствовало важному ватиканскому правилу: папабили (кандидаты) не должны быть старше 80 лет. Этот ценз появился не случайно: в истории были случаи, когда вновь избранный престарелый Папа даже не успевал дожить до рукоположения. Например, так случилось со Стефаном II – в марте 752 г. он умер от апоплексического удара через три дня после выборов. Аналогичная печальная судьба постигала и других понтификов. Тринадцать дней продолжалось папство Урбана VII в сентябре 1590 г. Чуть больше – 16 дней пробыл понтификом Бонифаций VI (апрель 896 г.), а Целестин IV успел «пропапствовать» 17 дней. Последним в этой череде оказался, уже в ХХ веке, Иоанн Павел I – в 1978 году он умер на 33-й день после выборов. Его преемник взял себе то же имя из уважения к покойному и провел на престоле много лет.

Напомним, что предшественник Франциска, Папа Бенедикт XVI, покинул престол необычным образом — через отречение. Это совершенно нетипично, ведь обычно Папа Римский остается на своем троне до смерти.