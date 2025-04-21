Раскрыты новые детали вокруг скандала в Пентагоне

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг факт нового скандала с чатом Signal, согласно которому глава ведомства Пит Хегсет делился секретной информацией в беседе, в которой состояли его супруга, брат и личный адвокат.

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Об этом представитель Минобороны США написал в своем аккаунте социальной сети X.

«Ни в одном чате Signal не было никакой секретной информации, как бы они ни пытались написать эту историю (...) Правда в том, что аппарат министра обороны продолжает становиться сильнее и эффективнее в реализации повестки дня президента [США Дональда] Трампа», — отметил Парнелл.

При этом портал Axios со ссылкой на источники Пентагоне растет «смятение» из-за неспособности Хегсета эффективно управлять ведомством. В связи с этим рассматривается возможность его отставки.

Ранее стало известно, что Хегсет отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению «Ансар Алла» в чат в мессенджере Signal, в котором состояли его близкие. Также отмечается, что шеф Пентагона использовал личный телефон для авторизации.