В Британии рассказали о планах США на Крым

США хотят заставить Украину окончательно отказаться от Крыма и вступления в НАТО, пишет британское издание The Independent.

«Президента Украины Владимира Зеленского, скорее всего, попросят признать фактическое правление Кремля над Крымом, согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО», — раскрываются в статье планы Вашингтона.

Каллас сделала заявление о Крыме

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.