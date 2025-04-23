На Западе назвали цель визита украинской делегации в Лондон

Lenta.ruиещё 3

Киев хочет обсудить в Лондоне прекращение огня на 30 дней, а не мирный план президента США ДональдаТрампа. Такую цель визита украинской делегации назвал западный портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

На Западе назвали цель визита украинской делегации в Лондон
© ТАСС

«За последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — говорится в публикации.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

Британское издание The Independent отмечало, что помимо Крыма Соединенные Штаты намерены заставить Украину окончательно отказаться от вступления в НАТО.

В мире
Владимир Зеленский
НАТО
ЕС
Республика Крым
Вашингтон
Соединенные Штаты
Украина
НАТО и Украина
Крым наш
Планы НАТО
Украина в НАТО