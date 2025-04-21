Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским

Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

Лещенко заявил в эфире канала «Рада», что украинская делегация не обсуждала с США вопрос признания Крыма российским и не давала на это согласия, сообщает ТАСС.

По его словам, в прессе появились публикации о якобы готовности США признать полуостров российским, однако, подчеркнул Лещенко, среди переговорщиков от Киева такой позиции нет.

«Все переговорщики, которые проводят такие встречи, говорят, что вопросы территориальной целостности Украины не обсуждаются», – отметил Лещенко.

Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что Киев не получал от Вашингтона никаких сообщений по теме признания Крыма российским. По его словам, «США не ставят перед Украиной условия о признании Крыма российским». Также он сообщил, что источники в администрации Трампа отрицают обсуждение этого вопроса.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон якобы передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, а ответ ожидается на встрече в Лондоне.

Сообщалось также, что американские власти рассматривают возможность официального признания Крыма российским при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что может способствовать урегулированию конфликта.

Политолог Сергей Михеев отметил, что официальное признание США Крыма частью России не решит задач, которые ставит Москва, так как нужно признание всех пяти новых российских регионов.