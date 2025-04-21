Мэр города в Калифорнии предложил обеспечить бездомных бесплатными наркотиками

Мэр американского города Ланкастер в Калифорнии Рекс Пэррис предложил обеспечить бездомных бесплатными наркотиками, чтобы избавиться от них.

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Об этом сообщает New York Post.

«Я хочу дать им столько фентанила, сколько они хотят... Честно говоря, я хотел бы, чтобы президент устроил нам чистку. Потому что нам действительно нужно вычистить этих людей», — поделился своими мыслями политик.

По словам Пэрриса, 40-45 процентов бездомного населения города составляют выпущенные из тюрем преступники, которые ответственны за большинство ограблений, изнасилований и убийств в Ланкастере.

«Мы ничего не можем сделать для этих людей... Моя обязанность как мэра города Ланкастера — защищать трудолюбивые семьи, которые там живут, и я больше не могу этого делать... Это невыносимая ситуация, и я открыт для любого решения... Я хочу, чтобы эти люди (бездомные преступники, — прим. «Ленты.ру») покинули наш город», — заявил политик.

Отмечается, что запущенная петиция об отправке Пэрриса в отставку пока набрала шесть процентов от необходимых 20 тысяч подписей.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела торговые пошлины в размере 25 процентов в отношении Мексики и Канады. В качестве причины такого решения названы недостаточные действия властей этих стран для пресечения поставок наркотиков, таких как фентанил, в США, а также расширение деятельности в них наркокартелей.

Трамп обвинил мексиканские власти в предоставлении криминальным синдикатам безопасных убежищ для производства запрещенных веществ. Что касается Канады, то там, по его мнению, мексиканские картели все чаще открывают лаборатории по синтезу наркотиков.