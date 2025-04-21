Депутат Рады: США выдвинули Киеву ультиматум по перемирию и недрам

США поставила перед Киевом жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, одним из которых называют возможную отставку Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По словам Дубинского, встреча главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американской стороной в Париже прошла в крайне жесткой атмосфере, передает РИА «Новости».

«Позиция США – или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов», – заявил Дубинский.

Он сообщил, что Зеленский не был приглашен на переговоры в Париже, поскольку, по словам депутата, неприятен США.

Дубинский подчеркнул, что Вашингтон требует принятия всех решений за неделю и согласия до 1 мая на условия России по перемирию, одним из которых якобы является отставка Зеленского.

США заявили Киеву о необходимости уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса и выразили готовность признать Крым российским.

Вашингтон также рассматривает возможность предоставления нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

Президент США отметил шансы на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и возможные экономические выгоды для обеих сторон.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.