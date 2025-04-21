WSJ: Уиткофф может поехать в Россию после переговоров с Украиной в Лондоне

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может вновь отправиться в Россию после переговоров с представителями Украины в Лондоне. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Как сообщает газета, на встрече в Великобритании также ожидается присутствие госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога. Если делегации придут к общему мнению, Уиткофф может поехать в Москву.

Издание добавило, что предложения США на встрече в Лондоне будут позиционироваться как «список потенциальных вариантов» для обсуждения и обратной связи. В этом списке также фигурируют пункты об официальном признании США Крыма российским, негласном признании контроля РФ над новыми регионами, а также снятии с повестки дня обсуждений о возможности вхождения Украины в НАТО.

Администрация Белого дома вместе с этим не предлагает каких-либо гарантий безопасности для Киева в случае, если он согласится на мирное урегулирование конфликта, заключили в The Wall Street Journal.

В WSJ также отметили, что президент США Дональд Трамп ожидает от Украины ответа на предложения, касающиеся признания Крыма российским и отказа от планов вступления в НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит попытки выступить посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки. Он отметил, что у Штатов есть «другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться».

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон три года поддерживал Украину, но теперь США достигли точки, когда им нужно сфокусироваться на другом.