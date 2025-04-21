Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина договорятся об урегулировании уже на этой неделе, и подчеркнул, что в таком случае Москва и Киев смогут «заработать состояния». Об этом он 4 написал в соцсети Truth Social.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о пасхальном перемирии, распорядившись остановить боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально. Также он предложил продлить прекращение огня еще на 30 дней, отказавшись от ударов дальнобойными дронами и ракетами.

Минобороны РФ 20 апреля обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия. Российские военные заявили, что украинские силы 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и нанесли 900 ударов беспилотниками. Трамп на фоне новостей о перемирии опубликовал пост, в котором пообещал обеим сторонам выгоды от возможной сделки.

По Киеву нанесли комбинированный удар

«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Обе страны после этого начнут вести большой бизнес с США, которые процветают, и заработают состояния», - заявил президент США.

В конце прошлой недели глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что США прекратят посреднические попытки по Украине в течение нескольких дней, если не увидят четких признаков, что сделка между Москвой и Киевом может быть заключена. В то же время в СМИ появилась информация, что американские власти предложили смягчить санкции против России в обмен на прекращение огня.