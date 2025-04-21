США выдвинули Украине серию ультиматумов на встрече с Ермаком

У главы офиса президента Украины Андрея Ермака состоялся жесткий разговор с представителями США на встрече в Париже. Об этом заявил находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в правящей партии «Слуга Народа».

«По слухам из верхушки "Слуг", встреча Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате», — пишет парламентарий.

По его словам, Вашингтон предъявил Киеву серию ультиматумов по перемирию и сделки по недрам. США требует от Украины послушания или у последних нет шансов, пишет Дубинский.

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Нардеп также заявил, что президента страны Владимира Зеленского целенаправленно не пригласили.

«Он американцам неприятен, и никто не хочет выслушивать бред, который тот несет», — подытожил Дубинский.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что на встрече представителей США, Украины и Европейского союза договорились работать дальше над закреплением договоренностей о прекращении огня. «Мы говорили о продвижении в возможном прекращении огня в ближайшие сроки [на встрече в Париже]. По этой причине мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически закрепить это», — заявил американский чиновник.