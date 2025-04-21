Пока вы спали: предложения США по Украине и завершенное пасхальное перемирие

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Госдеп: США остаются привержены полному прекращению огня на Украине

Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что конфликт на Украине "давно пора остановить". Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Госдепартамента США подтвердил приверженность полному и всеобъемлющему прекращению огня, отметив, что мир возможен при условии соблюдения всех сторон.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое заключение сделки между Россией и Украиной.

По Киеву нанесли комбинированный удар

Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по целям на Украине. Об этом сообщает Lenta.ru.

В атаке использовались баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе «Герань-2», и взрывы слышны в нескольких областях, включая Киев и Харьков.

Это уже второй налет после окончания пасхального перемирия, которое было объявлено президентом России Владимиром Путиным.

Трамп намерен лишить Гарвард еще $1 млрд финансирования

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить финансирование Гарвардского университета на $1 млрд из-за отказа учебного заведения изменить свою политику. Об этом сообщает ТАСС.

Под сокращение попадет федеральное финансирование медицинских исследований университета, что связано с несогласием Гарварда с требованиями администрации по защите студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

Ранее Трамп предложил рассматривать Гарвард как политическую организацию и лишить его статуса необлагаемого налогами вуза.

США предлагают нейтральный статус земель вокруг ЗАЭС под их контролем

Соединенные Штаты считают, что одним из условий для урегулирования конфликта на Украине может стать присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с установлением контроля Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Издание не уточняет, какие именно территории Вашингтон предлагает обозначить как нейтральные и в каком формате мог бы осуществляться контроль.

Также не указано, кто должен управлять станцией в случае реализации данного предложения.

Захарова: Киев нарушал пасхальное перемирие, используя для ударов HIMARS

Украинская сторона нарушала пасхальное перемирие, применяя для атак американские РСЗО HIMARS. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие действия не являются случайными, а представляют собой закономерность.

Она также отметила, что во время моратория на удары по энергетической инфраструктуре украинские силы продолжали целенаправленные атаки на гражданские объекты.