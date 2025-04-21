Хегсет может уйти в отставку на фоне «тотального хаоса» в Пентагоне

Массовые утечки данных и увольнения в Пентагоне могут привести к отставке главы американского ведомства Пита Хегсета, считает бывший пресс-секретарь ведомства Джон Уллиот.

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«Трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет надолго задержится на своем посту», — написал Уллиот в колонке для Politico.

NYT: шеф Пентагона делился данными об ударах по хуситам в личном чате

По его словам, в Пентагоне наблюдается «тотальный хаос»: происходят утечки секретной информации, нарушения служебной дисциплины, а также массовые увольнения. Особое внимание уделяется отстранению сразу трёх высокопоставленных сотрудников за разглашение конфиденциальных данных.

Бывший пресс-секретарь Пентагона отмечает, что ситуация серьёзно отвлекает президента США Дональда Трампа от текущей повестки. В этой связи, по мнению Уллиота, отставка главы Пентагона — лишь вопрос времени.

Ранее стало известно, что шеф Пентагона Хегсет выкладывал данные по ударам по Йемену в чат с женой.