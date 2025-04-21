В Японии отреагировали на пасхальное перемирие

Япония пристально следит за тенденциями вокруг урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси на фоне пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Мы очень надеемся на позитивное отношение российской стороны по вопросу полного прекращения огня, реализации справедливого и продолжительного мира», — сказал он. Хаяси пообещал, что Токио будет тесно сотрудничать с другими государствами для разрешения конфликта.

Песков оценил вероятность продления пасхального перемирия

Срок пасхального перемирия истек 21 апреля. В Госдепе США призвали продлить режим прекращения огня.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предложил новый формат перемирия, который предполагает отказ от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.