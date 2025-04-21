Военные КНР вытеснили филиппинский фрегат из акватории острова Хуанъянь

Военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вытеснили филиппинский сторожевой корабль из акватории острова Хуанъянь (риф Скарборо), который является предметом территориального спора Пекина и Манилы. Об этом сообщил представитель Южной зоны боевого командования НОАК старший полковник Чжао Чживэй.

"20 апреля филиппинский фрегат №36 незаконно вошел в территориальные воды Китая у острова Хуанъянь без разрешения китайского правительства, - говорится в заявлении официального представителя. - ВМС Южной зоны боевого командования организовали силы для отслеживания, мониторинга, предупреждения и вытеснения фрегата в соответствии с законом".

Китай несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелагах Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

В акватории Южно-Китайского моря в последнее время участились инциденты, ведущие к обострению напряженности: корабли и катера береговой охраны Китая предпринимали попытки вытеснить филиппинские суда, были зафиксированы случаи их столкновения. Береговая охрана КНР нередко применяет водометы против филиппинских судов.